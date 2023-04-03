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Понедельник, 3 апреля 2023, 11:44 мск

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Бывший депутат от СР перешел в лагерь единороссов

Егор Шаламовских

Бывший депутат свердловского заксобрания от «Справедливой России» Егор Шаламовских теперь отдает предпочтение «Единой России».

Как заявил Шаламовских, «пришло время выбирать между двумя партиями, поддержавшими одного президента». «Я вижу, как делом, а не только словом, действует «Единая Россия». Как они поддерживают ребят в зоне СВО, как они меняют вектор работы во дворах. Такой подход к делу мне понятен, и мой практический опыт работы с людьми и с цифровыми технологиями будет полезен. Я обсуждал это со своими сторонниками, и они поддержали мое решение!» – сообщил он.

Егор Шаламовских был депутатом заксо созыва 2016-2021 года. На выборах 2021 года он баллотировался в Железнодорожном округе Екатеринбурга, но уступил единороссу Валентину Лаппо.

Напомним, перемещения политиков из одной партии в другую – не редкость для Екатеринбурга, особенно перед выборами. Например, в 2020 году «эсеры» со стажем Виталий Чачин и Антон Швалев пошли на праймериз ЕР и внезапно выиграли их, а потом – и сами довыборы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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