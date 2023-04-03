В Свердловской области за год поймали 1700 нарушителей противопожарного режима

В 2022 году надзорные органы в Свердловской области задержали 1700 граждан, которые нарушили противопожарный режим. В общей сложности они получили штрафы на суму 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Сергей Махнев.

Всего по итогам прошлого года было возбуждено порядка 65 административных дел и два уголовных. Махнев отметил, что в 2023 году штрафные санкции за несоблюдение пожарной безопасности стали жестче. Если раньше нарушители карались штрафами от 1 до 2 тысяч рублей, то сейчас суммы увеличились от 5 до 15 тысяч, а за нарушения в условиях особого противопожарного режима штраф для граждан составляет от 15 до 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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