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Понедельник, 3 апреля 2023, 11:45 мск

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Прокуратура проверит школу, где в супе нашли таракана (ФОТО)

Фот: паблик «ТТ Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку после публикаций о таракане в тарелке супа в школьной столовой.

«Согласно публикации СМИ, в столовой образовательного учреждения учащимся школы в тарелке с супом обнаружено насекомое. В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации питания учащихся образовательной организации, а также соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Новость о таракане в супе появились в соцсети «ВКонтакте» 31 марта. «Школа 7 Дзержинский район. Насекомых в супе желаете? Долго это будет продолжаться? С завидной постоянностью появляются в пище!» – написали тагильчане в паблике «ТТ Нижний Тагил» и приложили фото супа с тараканом.

Фото: «ТТ Нижний Тагил»

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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