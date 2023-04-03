За год свердловчане потратили в интернете рекордную сумму – 2 триллиона

За 2022 год жители Свердловской области потратили в интернет-магазинах и онлайн-сервисах 2 триллиона рублей – это рекордная цифра за последние десять лет. Всего в интернете совершили около 600 миллионов операций.

Для сравнения: в 2021 году уральцы потратили в интернете 1,6 триллиона рублей, то есть на 23% меньше. Средний чек операции за год тоже вырос: с с 2956 до 3413 рублей – на 15,5%.

Как и в предыдущие годы, все больше людей переходят на безналичный расчет. За 2022 год жители региона провели по банковским картам более 2,2 миллиарда транзакций (+9% за год) на сумму 4,2 триллиона рублей (+15% за год). Чаще всего карты используют для покупок и переводов. Доля безналичных операций составила 97%. Остальное пришлось на снятие наличных.

«В 2022 году в регионе активно развивалась услуга «наличные на кассе». Такая услуга оказалась востребованной в небольших населенных пунктах, где нет банкоматов. Сейчас она доступна в 90% муниципальных образований региона. Снять наличные на кассе при покупке можно в более чем 600 магазинах и АЗС по всей области», – отметила начальник Управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.

Количество банковских карт жителей Свердловской области за год выросло на 2,2 миллиона штук. 80% из них – национальной платежной системы «Мир». Всего у жителей региона – 12,4 миллиона банковских карт. На одного жителя приходится в среднем по три карты.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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