Во время массовой драки в бильярдной в Сысерти один человек убит, другой – покалечен

В Сысерти возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, поздним вечером 2 апреля группа неизвестных сильно избила двоих мужчин. Один из пострадавших, мужчина, 1986 г.р., скончался на месте происшествия, второй – с тяжёлыми травмами госпитализирован.

По указанию и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Создана следственная группа, ход расследования находится на контроле руководства СУ СКР по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что ЧП случилось в помещении букмекерской конторы и бильярдного зала на улице Орджоникидзе. «Тревожное сообщение о произошедшем конфликте со смертельным исходом поступило в дежурную часть территориального ОВД 2 апреля в 22:38 часов. Сотрудники уголовного розыска и следователи СКР в настоящее время анализируют съёмки с камер видеонаблюдения и отрабатывают на причастность к нападению ряд граждан, часть из которых уже доставлены в полицию. Среди них есть ранее судимые. Произошедший криминальный эпизод не имеет признаков межнационального конфликта», – рассказал Горелых.

По данным «4 канала», в бильярдную ворвались 15 человек и устроили дебош. Пострадавших избили киями.

Сысерть, Елена Владимирова

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