СК России занялся историей с нападением бродячих собак на детей в Карпинске

Следственный отдел Краснотурьинска проводит проверку по факту нападения бродячих собак на детей. Два мальчика пострадали в конце прошлой недели в Карпинске. Их пришлось госпитализировать в хирургическое отделение, чтобы зашить все укушенные раны. Также дети теперь проходят курс антирабической вакцинации.

«В настоящее время сотрудниками территориального отдела СК России устанавливаются все обстоятельства инцидента, в том числе и то, в полной ли мере ответственные должностные лица осуществляли мероприятия по предотвращению нападений бесхозяйных животных на граждан. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью подростков, проводятся соответствующие экспертные исследования. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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