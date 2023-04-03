Подозреваемый в убийстве делит имущество с известным бизнесменом – в Екатеринбурге новый скандал вокруг 3 гектаров земли в промзоне

В Екатеринбурге в публичную и судебно-правовую плоскости опять попала небольшая база, расположенная на Комсомольской, 73. История примечательна тем, что в ней фигурирует, с одной стороны, Михаил Клок, которого СМИ называют бывшим лидером ОПГ. Сейчас он находится в СИЗО в качестве подозреваемого в совершении убийства. С другой стороны – известный уральский бизнесмен Александр Горбунов. Последнего Клок обвиняет в том, что он незаконно завладел этой самой базой на Комсомольской – речь идет о 3 гектарах земли в промзоне Екатеринбурга.

30 марта СМИ Екатеринбурга сообщали, что в рамках дела о вымогательстве базы у Горбунова прошли обыски в квартирах и коттедже.

Сейчас в Арбитражном суде рассматривается иск Клока к Горбунову, в рамках которого Клок пытается оспорить права на базу у Горбунова и вернуть ее. Следующее заседание пройдет в мае.

В редакцию РИА «Новый День» обратился Сергей Буцырин, семье которого изначально принадлежало спорное имущество. Он рассказал, как, с его точки зрения, обстоят дела вокруг базы.

«Базу на Комсомольской, 73 в 1988 году купил мой отец, Евгений Иванович Буцырин. Там долгое время находилось производство дверей. Все это время мы вели там свой небольшой бизнес, пока в 2005 году для дела нам не понадобилось взять кредит. Мы обратились в банк, и в ходе проверки внезапно выяснилось, что владельцами базы являемся не мы, а некто Михаил Клок. Мы стали разбираться и поняли, что один из заместителей моего отца, имевший с ним не самые лучшие отношения, путем манипуляций и подлогов сумел переписать все права на базу в пользу третьего лица. То есть Михаила Клока. Мой отец никому никаких прав на имущество не передавал. Мы подали заявление в милицию, но с 2005 по 2013 год, пока шло разбирательство, нам ничего, по сути, добиться не удалось. Состава преступления в нашем деле не находили. Сначала мы продолжали вести на базе свои дела, но потом нас оттуда выдавил «новый хозяин». Производственная площадка там закрылась, помещения стали сдавать в аренду. В 2013 году Клока арестовали и обвинили в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких – покушение на убийство, кража, разбой. В числе прочего возобновилось следствие и по нашему делу. Клок, видимо, чтоб не добавлять себе проблем на приговоре, добровольно, в присутствии нотариусов, переписал на Евгения Буцырина базу на Комсомольской, 73. Таким образом, мы считали свой вопрос исчерпанным», – рассказал РИА «Новый День» Сергей Буцырин. Свою точку в данном вопросе поставили и власти – 9 октября 2015 года Кировский суд Екатеринбурга признал факт мошенничества с базой со стороны Клока, а уголовное дело закрыл за истечением срока давности.

По словам Сергея Буцырина, каково же было его удивление, когда в 2015 году стало известно о возбуждении нового уголовного дела о том, что базу у Клока забрали противоправно, – однако позже оно было закрыто в связи с отсутствием улик.

«Пока база находилась у Клока, там особо никто не платил ни за аренду земли у города, ни за коммунальные услуги – в результате за восемь лет образовался большой долг, и администрация Екатеринбурга, назначив внешнего управляющего, выставила объект на торги. У меня и у отца денег, чтобы выкупить его, не было, и я обратился к своему товарищу Александру Горбунову с просьбой выкупить базу. Что и было сделано на открытых торгах. Цена вопроса – 50 миллионов. С 2015 года и по сегодняшний день на трех гектарах земли работали автосервисы, магазины по торговле запчастями и автоаксессуарами. Но в марте 2022 года Михаил Клок, уже отсидевший по ранее предъявленным обвинениями, снова попал в поле зрения силовиков – его задержали в Москве при попытке выехать в Белоруссию – по подозрению в совершении убийства. И уже из СИЗО Клок написал новый иск и подал в суд. Он просит признать сделку по передаче базы Евгению Буцырину в 2013 году ничтожной и вернуть ему имущество», – рассказал Сергей Буцырин.

Первое слушание по делу уже прошло в арбитраже, второе назначено на май. Сергей Буцырин по-прежнему не понимает, какие есть основания для того, чтобы пытаться забирать базу, но точку в деле все равно должен поставить суд.

Отметим, что с точки зрения коммерции база на Комсомольской, 73, – не слишком привлекательный актив. Данный землеотвод сейчас больше интересен девелоперам – там планируется продолжить строить жилье, и речь может идти о выкупе участка по цене в 200-250 млн рублей.

Отметим также, что связаться с бизнесменом Александром Горбуновым пока не удалось. По некоторым данным, он находится за рубежом, где проходит лечение от последствий тяжелого ковида.

Екатеринбург, Елена Васильева

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