Уральских строителей поздравит Леонид Агутин

Гостем профессионального праздника строителей в этом году станет Леонид Агутин. Послушать его бесплатно смогут все желающие.

Как сообщили в Гильдии строителей Урала, празднование Дня строителя в Екатеринбурге впервые состоится в Историческом сквере. Концепцию и дату – 12 августа – утвердили на заседании оргкомитета под председательством главы города Алексея Орлова.

«В Екатеринбурге очень мощная строительная отрасль, поэтому ее профессиональный праздник традиционно отмечается широко. В 2023 году празднование Дня строителя решено сделать частью обширной программы 300-летия. Ведь строители – это те, кто создал наш город и продолжает делать его еще современнее и комфортнее», – отметил Алексей Орлов.

Напомним, в течение многих лет День строителя проходил в парке Маяковского. С каждым годом на нем собиралось все больше людей, и мероприятию стало тесно. Несмотря на смену площадки, сохранятся традиционные части праздника – мотошоу и шоу операторов строительной техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»