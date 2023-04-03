«Банковский работник» и «майор ФСБ» выманили у пенсионера 1,3 млн рублей

В Екатеринбурге выявлен очередной случай телефонного мошенничества в отношении пенсионера.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, в отдел полиции № 1 обратился 82-летний мужчина, который заявил, что неизвестные похитили у него 1 млн 368 тыс. рублей.

Все началось с того, что 31 марта пенсионеру позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка, сообщив о попытках злоумышленников оформить на имя собеседника кредит. Затем потерпевшему перезвонил «майор ФСБ Егоров», попросивший следовать дальнейшим его инструкциям. Растерянный пенсионер по указанию звонившего «куратора» снял со счетов все свои накопления в размере 1 млн 368 тысяч рублей и через банкоматы перевел на «виртуальные счета», которые, по сути, являлись банковскими картами мошенников.

Свою ошибку потерпевший осознал после совершения переводов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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