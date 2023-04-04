В Екатеринбурге школьник на самокате попал под машину (ФОТО)

В Екатеринбурге случилось очередное ДТП с ребенком на самокате. Девятилетний мальчик попал под машину, выехав на проезжую часть на красный свет.

Авария случилась накануне около 18 часов на ул. Академика Шварца около дома № 17. По предварительной информации, «Киа Спортейдж» проезжала пешеходный переход на свой зеленый, когда на дорогу внезапно выехал ребенок. За рулем легковушки была 41-летняя женщина, она экстренно затормозила, но наезда избежать не удалось. Мальчик в больнице с травмами.

«Сотрудники полиции проведут обследование образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, также материалы по данному ДТП направлены в подразделение по делам несовершеннолетних Чкаловского района г. Екатеринбурга», – отметили в горГИБДД. Полицейские также просят водителей быть аккуратнее при приближении к пешеходным переходам, а родителей – поговорить со своими детьми и объяснить им правила дорожного движения.

Екатеринбург, Марина Иванова

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