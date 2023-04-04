Екатеринбуржцам предлагают выбрать стены для граффити

Команда фестиваля Stenograffia объявила о сборе предложений по выбору стен для создания новых арт-объектов.

Руководитель фестиваля Анна Клец сообщила: «Мы предлагаем жителям Екатеринбурга стать участниками, соавторами преображений и помочь нам найти холсты для уличных художников. Подходят самые разные поверхности: трансформаторные будки, стены жилых домов, заборы».

При этом должны быть соблюдены несколько правил. Например, частью проекта не могут стать архитектурные памятники и объекты культурного наследия. К предложенным стенам должен быть свободный доступ, они должны находиться в зоне видимости жителей.

Чтобы заявка была принята, нужно сделать фото стены, будки, забора с нескольких ракурсов, написать краткое сообщение с адресом и кратким описанием объекта, отправить сообщение в телеграм @stenograffia_fest.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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