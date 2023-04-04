«Уральские авиалинии» и «Уралтест» будут разрабатывать российские оборудование для оценки состояния самолетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и ФБУ «Уралтест» будут совместно разрабатывать и изготавливать оборудование для оценки технического состояния всех видов пассажирских и грузовых самолетов.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор ФБУ «Уралтест» Юрий Суханов и заместитель генерального директора – директор по производству ОАО АК «Уральские авиалинии» Александр Зиновьев. Уже создан первый образец – стенд СРВГ-1 для измерений и контроля эксплуатационных характеристик вспомогательных гидроцилиндров шасси самолетов. Таких цилиндров у каждого самолета несколько. Это гидроцилиндры уборки выпуска основных стоек шасси и стойки передней опоры, гидроцилиндры замков убранного и выпущенного положения всех стоек шасси. Также имеются гидроцилиндры, которые закрывают и открывают створки отсеков шасси, куда убираются стойки во время полета. Все они должны разбираться для проверки состояния, и после восстановления их нужно собирать обратно.

Шасси самолетов рассчитаны на определенный срок службы и работы. По окончании этого срока их необходимо снимать с самолета и отправлять в фирму, которая занимается их проверкой, восстановлением или ремонтом. До недавнего времени этим занимались европейские предприятия. В нынешней ситуации приходится полагаться на свои силы и знания. Для того чтобы самим выполнять проверку и восстановление компонентов шасси, служит новое оборудование, изготовленное в авиационном техническом центре авиакомпании.

«Мы действительно столкнулись с проблемой поиска и покупки аттестованного оборудования для обслуживания агрегатов и компонентов воздушных судов. В подавляющем большинстве это импортная техника. И мы очень рады, что на уральской земле есть предприятие, которое помогло решить задачу с использованием отечественных аналогов. Это значит, что обеспечение безопасности полётов будет на том же высоком уровне, как и всегда», – прокомментировал заместитель генерального директора, директор авиационного технического центра авиакомпании «Уральские авиалинии» Игорь Поддубный.

«Мы руководствовались планами и мероприятиями Министерства промышленности и торговли РФ по импортозамещению, необходимостью преодоления санкционных ограничений в условиях недоступности импортных товаров, работ и услуг и возможностью их замены аналогами отечественного производства в целях обеспечения основной деятельности одной из крупнейших авиакомпаний России, – сказал Юрий Суханов. – Кроме того, это высокая оценка наших конструкторских и производственных возможностей. Поэтому событие имеет большое значение и для нас, и для страны в целом».

Стоимость производства контрольно-измерительного стенда существенно ниже импортных аналогов при сопоставимом качестве. Индивидуальный подход и разработка полного пакета сопроводительной документации также являются конкурентными преимуществами, благодаря которым выбор был сделан в пользу ЦСМ Росстандарта в Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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