У уральцев бесплатно проверят тонометры

В крупных городах Свердловской области бесплатно проверят тонометры уральцев – по трем значениям артериального давления, двум значениям пульса, а также протестируют герметичность прибора. «Проверке подлежат все виды тонометров (автоматические, полуавтоматические, механические, ртутные), кроме запястных», – сообщили в департаменте информполитики региона.

Акция пройдет:

– в Екатеринбурге с 09:00 до 16:00 с 5 по 7 апреля (ул. Красноармейская, 2а, к. 113, Уралтест);

– в Нижнем Тагиле с 09:00 до 16:00 с 5по 7 апреля (ул. Пархоменко, 112, Уралтест);

– в Краснотурьинске с 9:00 до 16:00 с 5 по 7 апреля (ул. Карпинского, 53, Уралтест);

– в Каменске-Уральском с 09:00 до 15:00 7 апреля (ул. Жуковского, 5, Уралтест).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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