«Вместо научной картины мира – микс из завиральных идей». Эксперты о том, почему молодые люди идут на участие в терактах

Теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, вновь дал импульс дискуссии о молодежной политике в России – по подозрению в совершении этого преступления задержана 26-летняя девушка. «Новый День» спросил экспертов в сфере политологии и социологии, насколько серьезно стоит сегодня проблема возможного вовлечения молодежи в экстремистские организации, и как можно этому противостоять.

По мнению профессора кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолия Гагарина, определенный риск действительно существует. «Вопросом формирования мировоззренческой позиции у молодежи на протяжении последних трех десятилетий практически никто не занимался – ни в детском саду, ни в школе, ни в институте. Наша молодежь была как тот чистый лист бумаги, на котором каждый мог писать, что хочет. И мы видели, как быстро некоторые из них поддавались манипуляторам из экстремистских организаций, один из которых уже сидит, а другие – сбежали. В головы молодым людям вкладывали, фактически, антиценности: «Свобода – это вседозволенность», а «государство – это то, с чем надо бороться». Молодому человеку, который часто и так воспринимает окружающий мир враждебно, подсовывали готовый пантеон врагов, по сути, формируя у него архаическое, мифологическое сознание. Я надеюсь, что теперь у этой прекраснодушной молодежи, поддавшейся манипуляциям, наступит прозрение. Теракт в культурной столице показал, что это – не игрушки и не столкновение личных мнений».

По мнению эксперта, сейчас государство уже начало принимать меры, направленные на профилактику подобных явлений, но эффект не будет сиюминутным. Особую роль, считает Анатолий Гагарин, в этом должны сыграть социальные психологи, которые сейчас очень востребованы.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков считает, что со школьниками и студентами надо больше общаться на острые темы – и другого способа профилактики не существует. «Опасность проникновения экстремистских идей существует, и это началось не вчера. Школьники вообще часто склонны к радикальным взглядам. Плюс они все разные, и они не смотрят центральные каналы ТВ. Так что постоянное общение необходимо, но тут встает вопрос квалификации педагогов. Школьные педагоги к таким разговорам не всегда готовы. Здесь может быть и элемент самоцензуры – не все учителя готовы к тому, что их слова будут записаны на гаджеты, а потом, возможно, выдернуты из контекста и неверно истолкованы». Эксперт отмечает, что в СССР были регулярные беседы о внутренней и внешней политике, в эту работу вовлекались студенты гуманитарных специальностей, а также лекторы из таких организаций как общество «Знание».

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и культурологии УрГПУ Андрей Коряковцев отмечает, что в двух последних терактах подозреваются представительницы «среднего» или «креативного» класса, а зачастую именно выходцы из этой среды участвовали в навальнистских митингах и «пацифистских» пикетах, выступали против спецоперации. «Обратим внимание: именно эта среда идейно вскармливалась десятилетиями российской системой образования, институтами культуры и даже академической наукой», – считает он. По его мнению, есть проблемы в самой российской системе образования, науки и культуры, которая мыслит все еще по инерции неолиберально. Зачастую студентам не прививают понимание современных общественных процессов – как отечественных, так и мировых. В итоге вместо научной картины мира формируется микс из завиральных идей.

«На все это можно возразить, указав на практикуемые ныне в школах и вузах «уроки о главном». Но этого, во-первых, мало. Учащиеся должны иметь в своих головах прежде всего знание о современном обществе и владеть научным аппаратом для его осмысления. Во-вторых, к сожалению, преподавание «уроков о главном» формализируется. Происходит это потому, что они вменены в обязанность буквально всем преподавателям, тогда как их должны вести специалисты-обществоведы, которые действительно разбираются в вопросах текущей политики. Формализация патриотического воспитания приводит к тому, что учащиеся не получают ответа на свои закономерные вопросы и ищут их там, где рискуют получить ложные ответы. При этом, чтобы быстро переломить ситуацию, у государства попросту нет нужных кадров. Поэтому устаревшие практики и идеи останутся еще на долгие годы».

Напомним, по данным следствия, 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. По подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. «У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)», – уточнили в СКР.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»