Мэрия Екатеринбурга обновила положение о гражданской обороне

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал новое постановление об организации гражданской обороны в уральской столице. В документе указаны порядок действия властей в случае войны и чрезвычайных ситуаций, а также список ответственных лиц.

В частности, новое положение предусматривает обязанность городской администрации поддерживать в состоянии постоянной готовности системы экстренного оповещения населения и защитных сооружений, создавать и хранить запасы продовольствия, медикаментов и средств индивидуальной защиты. В случае возникновения военных конфликтов, техногенных или природных катастроф мэрия берет на себя ответственность за проведение аварийно-спасательных работ, эвакуацию и укрытие людей в подземных строениях. Также городские власти обязаны проводить «мероприятия по обнаружению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению, в том числе введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Документ предписывает заблаговременное создание запасов дезактивирующих и дезинфицирующих веществ для санитарной обработки людей и зданий.

Кроме того, в городе должен быть запас оборудования и запчастей для срочного восстановления поврежденных энергосетей, газопроводов, систем водоснабжения и канализации на случай военного конфликта. Предусматривается подготовка мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды.

Руководство гражданской обороной на случай ЧС возлагается на главу Екатеринбурга. За спасательные мероприятия в районах отвечают главы территориальных администраций. В документе подчеркивается, что чиновники несут персональную ответственность.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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