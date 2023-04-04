Ученые из 25 регионов собрались на Урале обсудить воспитание ответственных граждан

Представители 53 вузов из 25 регионов страны собрались в Екатеринбурге, чтобы проработать вопросы, связанные с разработкой, внедрением и преподаванием новой дисциплины – «Основы российской государственности».

Как сообщили в ДИПе, новый курс планируется включить в программу первого курса российских вузов с сентября 2023 года. Концепцию учебно-методического комплекса обсуждают в ходе конференции, которая проходит 4-5 апреля на площадке УрФУ.

По словам вице-губернатора Олега Чемезова, «проект должен впитать все хорошее, происходившее на протяжении истории России – без искажений, – и правильно передать эти знания молодежи».

Участники конференции проработают каждый из пяти разделов курса: «Что такое Россия?», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России» и «Вызовы будущего и развитие страны».

На 5 апреля намечено совещание проректоров по учебной работе, посвященное созданию алгоритма внедрения курса в российские вузы.

Как уже сообщал «Новый День», эксперты считают, что современной молодежи зачастую не хватает знаний по вопросам обществознания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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