В уральской школе выпали куски стены прямо во время уроков (ФОТО)

В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку в связи с обрушением части оконного проема в школе № 15. Огромные куски штукатурки вывалились в коридоре третьего этажа сегодня днем. Ученики и учителя в это время были на уроках. Пострадавших в инциденте нет.

Фото: паблик ВК «Инцидент Каменск-Уральский»

Сейчас правоохранители запрашивают объяснения у директора школы. Также устанавливается, когда в учебном заведении проводился текущий и капитальный ремонт. «Будет дана оценка действиям руководства образовательного учреждения на предмет обеспечения безопасного оказания образовательных услуг», – сообщили в надзорном ведомстве.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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