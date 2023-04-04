В уральской школе выпали куски стены прямо во время уроков (ФОТО)

В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку в связи с обрушением части оконного проема в школе № 15. Огромные куски штукатурки вывалились в коридоре третьего этажа сегодня днем. Ученики и учителя в это время были на уроках. Пострадавших в инциденте нет.
Фото: паблик ВК «Инцидент Каменск-Уральский»
Сейчас правоохранители запрашивают объяснения у директора школы. Также устанавливается, когда в учебном заведении проводился текущий и капитальный ремонт. «Будет дана оценка действиям руководства образовательного учреждения на предмет обеспечения безопасного оказания образовательных услуг», – сообщили в надзорном ведомстве.
Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева
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