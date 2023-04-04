Названы 28 уральских городов, где комфортнее всего жить

Российский Минстрой оценил города по уровню комфорта общественных пространств для их жителей и гостей. Оценку ведомство проводило по 36 показателям, в том числе – по комфорту жилья, развитости общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, количеству и качеству зеленых территорий, набережных, общегородских пространств и уличной инфраструктуры.

В Свердловской области в список отличников попали 28 населенных пунктов. В них благоустройство общественных пространств выполнено на 147%. Это Лесной, Невьянск, Среднеуральск, Краснотурьинск, Заречный, Сухой Лог, Североуральск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Реж, Ирбит, Верхний Тагил, Березовский, Верхняя Салда, Кировград, Новоуральск, Туринск, Качканар, Новая Ляля, Артемовский, Михайловск, Красноуральск, Богданович, Верхняя Пышма, Талица, Карпинск, Верхняя Тура, Алапаевск.

«Особо хотел поздравить города, которые впервые получили звание благоустроенного города: Сухой Лог, Туринск, Качканар, Новая Ляля, Артемовский, Красноуральск, Талица, Карпинск, Верхняя Тура, Алапаевск. Доля городов с благоприятной городской средой составила 60% от общего числа городов (150% от плана), что на 11% выше среднероссийского показателя. Это результат совместной системной многолетней работы исполнительных органов госвласти, органов МСУ и, конечно, жителей Свердловской области», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Есть в регионе и «двоечники» – из списка городов с благоустроенной средой выбыло Верхотурье.

Добавим, что максимальное число баллов, которое можно набрать по оценке Минстроя РФ, – 360, среди городов Свердловской области таких нет, лучше всех дела обстоят у Лесного и Невьянска, которые набрали по 233 балла, на втором месте в списке Среднеуральск с 225 баллами, а на третьем – Краснотурьинск с 218.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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