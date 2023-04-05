Иномарка врезалась в пожарную машину, спешащую на вызов (ФОТО)

В Екатеринбурге пожарная машина, ехавшая на вызов, попала в ДТП. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД, авария случилась во вторник, 4 апреля, в 22:20 напротив дома № 119 по пр. Космонавтов.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель легковушки «Хендай» начал поворачивать налево и врезался в пожарный КамАЗ, который ехал с включенными спецсигналами в попутном направлении по встречной полосе. Пострадали оба водителя и пассажир пожарной машины.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем водителям с просьбой пропускать спецавтотранспорт, спешащий к тем, кому нужна срочная помощь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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