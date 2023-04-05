Живодер из Талицы убил четверых котят. Ему грозит до 5 лет колонии

Прокуратура Талицкого района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко убил четверых котят.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено 21 февраля около 22 часов. Обвиняемый был у себя дома, в состоянии алкогольного опьянения. В детской комнате на коврике для кошки лежали четыре котенка младше двух недель. Живодер с силой ударил их об пол, разбив им головы, после чего выбросил в сени с минусовой температурой. Все котята погибли.

Ему предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных». Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Талица, Елена Владимирова

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