Свердловчан пригласили на медобследование в рамках Всемирного дня здоровья

В рамках Всемирного дня здоровья 7 и 8 апреля свердловские врачи проведут профилактические мероприятия в ТРЦ «Мега».

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, проверить здоровье бесплатно сможет любой желающий не младше 18 лет при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС.

Обследование можно будет пройти 7 апреля с 14:00 до 19:00 и 8 апреля с 11:00 до 16:00 по адресу: ул. Металлургов, 87, вход со стороны МФЦ. Посредством экспресс-метода медики определят у уральцев уровень общего холестерина, кислорода и глюкозы в крови, проведут проверку внутриглазного и артериального давления. Посетителей проконсультирует терапевт, специалисты проведут профилактический осмотр полости рта и дыхательной системы. Кроме того, желающие смогут сдать анонимный экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию.

Кроме того, в этом году по инициативе регионального минздрава организаторы сделали акцент на онкоскринингах: в торговом центре будут работать врач-дерматолог с дерматоскопом (все желающие смогут проверить свои родинки) и маммолог. Также свердловчане смогут пройти флюорографию, а женщины старше 40 лет – маммографию.

Кроме того, можно будет поставить прививки от дифтерии, столбняка, краснухи и гепатита В. Пожилые люди старше 60 лет смогут бесплатно сделать прививку против клещевого энцефалита, если это первая или вторая прививка в их схеме вакцинации. Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе прививочный сертификат.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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