Туротрасль встревожена колебаниями курса валют: люди не знают, вносить оплату или ждать укрепления рубля

Рост курса валют в последние дни всколыхнул туристический рынок. Путешественники, которые планировали в ближайшие дни выкупать путевки, теперь в нерешительности: делать это сейчас или ждать снижения курса? Однако эксперты говорят, что такое случается не первый раз, и обычно все успокаиваются и привыкают к новым реалиям довольно быстро.

«Колебание курса валют крайне болезненное и чувствительное для нашей отрасли, – говорит президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Но обычно этот первый шок проходит быстро, и уже спустя 2-3 дня туристы успокаиваются и привыкают к новым курсам. Но в моменте, конечно, повышение курса моментально отражается и на настроении, и на динамике продаж».

Турагенты рассказывают, что какого-то единого сценария поведения туристов нет: каждый поступает исходя из своих соображений.

«Колебания курса тревожные для всех, но правильного ответа – вносить деньги сейчас или ждать – не знает никто. Общая тенденция такая, что у кого есть возможность оплатить путевку сразу, они оплачивают. Если возможности нет, ждут крайних сроков оплаты, которые наступают за две недели до вылета, – говорит директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Что касается стоимости туров, я не могу сказать, что она выросла на фоне роста валют. Несмотря на то, что цены считают в валюте, мы сами живем в рублевой зоне, и спрос формируется на основании наших рублевых доходов. А стоимость во многом зависит от спроса».

По словам Анастасии, на ближайшие даты вылета цены действительно высокие, но это связано с тем, что все экономварианты уже разобраны.

«На апрель проданы почти все Эмираты, почти весь Египет. Поэтому на оставшиеся места на рейсах и отели цены выше, чем на более поздние даты. Это не связано с курсом валют», – отмечает директор «Пангеи».

Напомним, Банк России установил на 5 апреля официальный курс доллара на уровне 79,3563 рубля (+1,5 рубля), евро – 86,7207 (+2 рубля). По мнению аналитиков, негативное воздействие на курс национальной валюты оказывает дефицит бюджета, который увеличивается из-за роста расходов и сокращения валютной выручки экспортеров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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