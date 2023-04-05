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Среда, 5 апреля 2023, 11:28 мск

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Семь раз судимый уралец убил двух собутыльников за оскорбление своей воспитательницы

Ранее неоднократно судимого жителя Пышминского района будут судить за двойное убийство. По версии следствия, 32-летний мужчина 2 апреля зарезал своих собутыльников 1973 и 1985 г.р. Как сообщил представитель СУ СКР Свердловской области Александр Шульга, обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал о причине резни. Во время застолья один из убитых нелестно высказался о собственной матери, которая ранее воспитывала в детском саду подозреваемого. «Реакция фигуранта была и мгновенной, и чрезвычайно жестокой. Он схватил колюще-режущий предмет и полоснул по горлу сначала одного, а когда второй приятель вступился, расправился и с ним. Затем тела скончавшихся односельчан подозреваемый сбросил в овощную яму в ограде дома», – сообщил Горелых.

О произошедшем подозреваемый сам рассказал по телефону местному участковому. Ранее мужчина был судим уже семь раз: в 2006 году по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», два раза в 2008 году – по ст. 158 УК РФ «Кража», в 2010 – по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», в 2013 и 2019 – вновь по ст. 166 и 158 УК РФ и в текущем году – по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

По предположению полиции, то, что он не скрылся и добровольно рассказал о содеянном, вероятно, отразится на его приговоре.

Пышма, Елена Владимирова

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