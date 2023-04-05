Упавшая с 5 этажа девочка остается в реанимации

Врачи продолжают бороться за жизнь 15-летней девочки, которая упала, пытаясь спуститься с 5 этажа по связанным простыням. «Она находится в реанимации. Состояние остается тяжелым. Пока врачи борются за жизнь ребенка», – сказал источник «Нового Дня» в минздраве.

Он также подтвердил информацию, которая прошла в соцсетях, о том, что подросток страдает серьезным расстройством пищевого поведения, приступами неконтролируемого голода и, как следствие, лишним весом.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 3 апреля, девочка сорвалась с импровизированного каната, при падении произошла трамвматическая ампутация ноги.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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