В цирковой студии Заречного подросток упал с высоты, получив травмы позвоночника и головы

В цирковой студии «Арена» 14-летний подросток во время упражнения «гимнасты на ремнях» сорвался с высоты. Мальчик получил тяжелые травмы головы и позвоночника и сейчас находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел накануне днем в цирковой студии «Арена» в ДК «Ровесник» Заречного. При выполнении номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос, в результате 14-летний подросток упал с высоты примерно 2-3 метра, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Надзорное ведомство начало проверку.

Как сообщают жители Заречного в соцсетях, сегодня, 5 апреля данная цирковая студия планировала дать юбилейный концерт в честь 45-летия. По всей видимости, мальчик травмировался во время генеральной репетиции.

По данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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