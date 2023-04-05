В Серове будут судить дебошира, угрожавшего топором фельдшеру и полицейским

Серовская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который угрожал топором фельдшеру и сотрудникам полиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 25 ноября 2022 года мужчина сильно выпил, решил, что его здоровью угрожает опасность, и вызвал скорую. Приехавший на вызов фельдшер Серовской городской станции скорой помощи после обследования отказал мужчине в госпитализации, предложив обратиться в поликлинику.

Обвиняемый разозлился и начал угрожать медработнику убийством. В подтверждение своих намерений он схватил топор, выбежал за фельдшером на улицу и ударил рукоятью топора по капоту автомобиля скорой помощи. Когда очевидцы скандала вызвали полицейских, дебошир угрожал топором и им тоже.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение сразу по двум статьям: ч. 2 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством в отношении лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности», ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей». Максимальное наказание по каждой из них – до пяти лет лишения свободы.

Серов, Елена Владимирова

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