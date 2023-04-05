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NewDayNews.ru

Среда, 5 апреля 2023, 16:07 мск

Новости Екатеринбург

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Из депутатов Госдумы сформируют «пояснительную бригаду». Кто из уральцев уже готов

Депутатам от «Единой России» предоставят новую площадку для выступлений. Они смогут публиковать свои авторские посты в официальном партийном телеграм-канале.

Но, по данным издания «Ведомости», это будет не новостной формат, где сообщается, что тот или иной депутат «куда-то съездил, кому-то помог, что-то заявил». Во фракции Госдумы поясняют, что это будет «разъяснительно-аналитический формат, где мы развернуто и доходчиво, на языке аудитории, объясняем суть принимаемых решений и происходящих процессов».

«Новый День» просмотрел телеграм-каналы депутатов-единороссов, избранных от Свердловской области. И выяснил, что пожеланиям руководства фракции пока соответствуют не все.

Чаще всего темы из информповестки «доходчиво и на языке аудитории» комментирует Жанна Рябцева (3871 подписчик). Например, на прошлой неделе она проехалась по президенту США Джо Байдену: «Старость надо уважать. Арест Трампа, чтобы обеспечить тяжело больному старику очередной срок президентства – так себе идея. Отпустите уже дедушку на покой, с мороженкой». А накануне написала о принятии в первом чтении законопроекта, который упростит близким погибших военнослужащих получение документа об их смерти.

Депутат Максим Иванов (2340 подписчиков) занял в ТГ-сообществе специфическую нишу: он ежедневно пишет о нуждах мобилизованных, защите их прав, сборе и отправке гуманитарной помощи в зону СВО. Например, сегодня он сообщил, что прокуратуре с его помощью удалось добиться выплаты денежного довольствия 241 военнослужащему.

У Андрея Альшевских (279) тоже есть специфическая любимая тема для авторских постов – борьба с дискредитацией ВС в интернете и поиск иностранных следов. Например, в одном из последних постов депутата говорится: «Экстремисты в своих интересах используют в основном соцсети, в том числе «ВКонтакте». Просил проверить конкретный аккаунт. И компетентные службы установили, что его ведут с территории Великобритании. Это показательный момент».

В канале Льва Ковпака содержится довольно много информации о работе думы, однако его контент зачастую выглядит излишне официозным, без авторских особенностей.

Еще менее интересно читать каналы бывшего вице-губернатора Сергея Бидонько, депутата по Нижнетагильскому округу Константина Захарова и олимпийского чемпиона Сергея Чепикова. Все трое наполняют свои ТГ-каналы главным образом репостами сообщений пресс-службы федерального правительства и родной партии. Довольно старомодно выглядит и канал старожила парламента – Зелимхана Муцоева, где упор делается на помощь конкретным гражданам с конкретными жалобами. Что касается одного из самых активных уральских депутатов, председателя думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова, то у него официального ТГ-канала нет вообще. Как и у бывшего чемпиона-биатлониста Антона Шипулина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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