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Среда, 5 апреля 2023, 17:11 мск

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«Без этого хватает проблем», – екатеринбуржцы о предложении признать феминизм экстремистской идеологией (ВИДЕО)

Депутат Госдумы Олег Матвейчев разработал законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией, поскольку следование его идеям ведет к разрушению традиционных ценностей.

Феминизм предлагают приравнять к экстремизму

«Новый День» выяснил, что екатеринбуржцы знают об этой инициативе. Они разделились на несколько лагерей: одним все равно, другие поддерживают депутата, а третьи считают, что феминизм нельзя как-то связывать с экстремизмом. Подробности – в нашем видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Валентина Ярославцева

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