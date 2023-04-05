Три спортпроекта Алтушкина претендуют на национальную премию

Сегодня был объявлен шорт-лист ежегодной национальной премии в области спортивного бизнеса и управления SBC Awards, которую поддерживает Минспорта РФ. В список финалистов вошли сразу три спортивных проекта уральского бизнесмена Игоря Алтушкина.

«Кубок РМК» претендует на звание лучшего «Корпоративного события 2022 года», турнир RCC 14 с участием топовых бойцов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилов может стать «Спортивным событием года», а президент Академии единоборств РМК Иван Штырков будет бороться за статус «Спортсмен года».

Конкурентами РМК станут спортивные игры «Дети Азии», Iron Star Sochi, фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова», проекты «Газпрома», «Вконтакте» и другие.

Победителей определит экспертный совет из 200 сильнейших представителей спортиндустрии, жюри возглавит первый заместитель Министра спорта РФ Азат Кадыров. Лучшие проекты будут названы 19 апреля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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