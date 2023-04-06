На туристической выставке в Екатеринбурге расскажут про Иран и санатории Урала

7 и 8 апреля в Екатеринбурге пройдет турвыставка «Лето-2023». Из иностранных гостей в этом году ждут представителей Малайзии, Турции, Ирана, Шри-Ланки, Киргизии и других стран СНГ. Большой блок будет посвящен теме оздоровления: туристам расскажут о санаторном отдыхе на Урале и Кавказе.

Фактические выставка открывает в Екатеринбурге весенне-летний туристический сезон и показывает основные тенденции. В этом году по-прежнему пул иностранных экспонентов будет небольшим. Как рассказал организатор выставки, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, будут представители Малайзии, Турции, Ирана, Шри-Ланки, Киргизии и других стран СНГ. Свои полетные программы презентуют авиакомпании «Аэрофлот» и Red Wings.

«Широко будет представлен санаторно-курортный блок. На выставке будут медики, которые, исходя из показаний и возможностей туриста, представят самые разнообразные возможности. Свои возможности оздоровительного туризма представят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Пермский край. Интересные туры представит Кабардино-Балкария», – рассказал Михаил Мальцев.

В этом году будет большой стенд Екатеринбурга, на котором обещают поставить реплику Шигирского идола. Туристам расскажут о праздновании 300-леития города. «Для туристов будут мастер-классы, будет представлена гастрономия разных регионов», – отметил Мальцев.

Выставка будет работать в Центре международной торговли на ул. Куйбышева, 44Д. Вход свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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