Облсуд снова рассмотрит дело о смерти дебошира, которого утихомирили захватом сзади

Свердловский областной суд снова рассмотрит дело асбестовца Вадима Вагапова, который утихомирил пьяного дебошира борцовским приемом, из-за чего тот ударился головой и умер в больнице. Все произошло еще в июне 2020 года. Тогда прохожие обратили внимание на неадекватного мужчину, который пугал детей, гонялся за ними с палкой, а после, когда ему сделали замечание люди из компании, сидевшей неподалеку, накинулся на них – но получил отпор. Вся ситуация попала на видео – на кадрах было видно, как Вагапов обхватывает Александра Чебыкина (так звали нетрезвого мужчину) сзади и роняет на землю. Чебыкин ударяется затылком об асфальт и больше не встает, а спустя три дня умирает в больнице.

В отношении Вагапова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть человека». В суде первой инстанции он получил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

После к истории подключился известный адвокат Сергей Колосовский. С его помощью Вагапову удалось смягчить наказание – в апелляции Свердловский областной суд снизил срок с 7 до 4 лет лишения свободы. Однако, как сообщил «Новому Дню» сам защитник Вагапова, в декабре кассация отменила апелляционное определение региональной инстанции и отправила дело на новое апелляционное рассмотрение.

Обвинение настаивает на том, что Вагапов – борец, и поэтому примененный захват с броском в этой ситуации – отягчающие обстоятельства. Однако Вадим, по словам его близких, не был профессиональным спортсменом, хотя и посещал занятия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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