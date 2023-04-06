Для трети свердловчан главное в жизни – работа

Для 30% жителей Свердловской области работа – самая важная часть жизни и отнимает большую часть времени. Каждый пятый больше ценит личное развитие, а для 14% в приоритете семья. Это показал опрос, который провели служба исследований hh.ru и и онлайн-университет рентабельных профессий Skypro.

Отношение к работе меняется в зависимости от возраста и профессии. Беспрекословно первое место работе отдают сразу 38% соискателей в возрасте 45-54 лет и только 24% соискателей 18-24 лет. Приоритет семьи – у респондентов 35-44 лет (26%), а вот личное развитие важнее всего для людей 18-24 лет (23%) и 25-34 лет (19%). Среди респондентов 45-54 лет личное развитие важнее работы лишь для 6%.

В профессиональном разрезе первое место работе чаще всех отдают медики и фармацевты (для 46% из них работа – это самое важное в жизни), а также строители (38%), финансисты и бухгалтеры (36%). Семья наиболее важна для представителей сферы закупок (32%), а собственное развитие – для респондентов из сферы искусства и медиа (35%).

Екатеринбург, Марина Иванова

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