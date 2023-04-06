Госдолг Свердловской области приблизился к 107 млрд рублей

Региональный минфин опубликовал свежие данные по государственному долгу Свердловской области.

По состоянию на 1 апреля 2023 года общий долг региона составил 106 млрд 943 млн 956 тысяч рублей. Для сравнения: на 1 января 2023 года этот показатель равнялся 106 млрд 419 млн рублей, 1 октября 2022 года – 103 млрд 346 млн рублей.

В структуре долга преобладает задолженность по бюджетным кредитам – 57 млрд 761 млн рублей. Еще 49 млрд 182 млн – долг по ценным бумагам.

Долгов по банковским кредитам у области нет.

Муниципальные образования области в общей сложности задолжали 2 млрд 856 млн рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 2 млрд 352 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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