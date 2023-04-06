Топ-блогеры в погоне за наживой попали на удочку украинских радикалов

Целая группа российских блогеров стала пропагандистами украинских радикальных идей: в погоне за рекламными контрактами популярные инстаграмщицы* не проверили, что именно они рекламируют, а некоторые даже нарядили своих детей в мерч бренда, который в открытую заявляет о спонсировании ВСУ. Замешана в этой истории оказалась и уральская блогерша Валерия Рытвина, которая уже не раз попадала в скандальные истории. Именно она, как следует из переписок, координировала российских авторов с украинскими рекламодателями.

На странную ситуацию обратила внимание общественница Кристина Потупчик в своем телеграм-канале «Небожена». Она отметила, что в аккаунтах известных российских блогеров появилась реклама бренда одежды Stoneedge, ранее известного как SvaStone Perun Company (запрещен в России). «Основатель компании Арсений Климачев, он же Билодуб, перечисляет все вырученные от продажи мерча средства бойцам ВСУ. Сами футболки производят в Киеве для «настоящих украинских арийцев». Оцените слоган на одной из футболок – Orcs must die (орки должны умереть). Один из главных принципов Sva Stone, опубликованных на сайте бренда, звучит так – «украинские деньги – в украинские руки – на украинские дела!». Ну и главный кринж – молодые мамочки-блогеры зачем-то нарядили в украинские неонацистские футболки своих маленьких детей. Что это – идиотизм или нечто большее? Разберёмся. Прошу считать этот пост заявлением в полицию», – написала Потупчик.

Другой телеграм-канал – «Кремлевская прачка», авторов которого связывают с мэрией Москвы, – опубликовал скриншоты переписки блогеров с их координатором, известной на Урале Валерией Рытвиной. «В нашем распоряжении оказались скрины рабочей переписки Рытвиной с ее подопечными. Мадмуазель дает ценные указания и просит блогеров лично с ней согласовывать все свои действия. Со слов инфлюенсеров, с которыми Рытвина вела переговоры, на раскрутку SvaStone в России украинцы выделили 7 млн рублей», – сообщил канал.

При этом сами блогеры поспешили оправдаться. В частности, Алина Мелконян, владелица двух каналов с общей аудиторией более 250 тысяч человек, сообщила, что ее и других участников рекламной кампании подставили. «Нескольким пророссийски настроенным патриотическим блогерам заказали рекламу. И только после выхода публикаций со ссылкой на страницу магазина там появились фотографии, выдающие принадлежность этого магазина террористическим силам. Это именно подстава, это акт информационной войны против России, против лидеров мнений», – заявила Мелконян, уточнив, что посты уже удалила, а деньги, полученные от рекламы «фашистиских коллаборационистов», она направит «на помощь российским военным».

Пост Мелконян практически идентичен тому, что написала координатор блогеров Валерия Рытвина в своем ВК. «Случай с «Андреем» из «Stoneedge» сначала ничем не выделялся – пришел рекламодатель, показал типичное ТЗ на рекламу магазина детской спортивной одежды, мы согласовали с ним список блогеров. «Андрей» рассказал, что владелец бизнеса очень хотел бы попробовать себя в изготовлении футболок с принтами. Показали нам футболки с символами викингов и надписями «рагнарёк» – это скандинавский миф о конце света. И только после публикации рекламы футболок у блогеров в аккаунте подставного магазина появились публикации с ВСУ, свастикой и орками», – заявила Рытвина.

Валерия также отметила, что она, как и другие «пророссийски, патриотически настроенные лидеры мнений» стали мишенью для врагов России. «Но нам нельзя поддаваться запугиванию и нужно продолжать делать свое дело», – добавила блогерша.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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