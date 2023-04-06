На Средний Урал возвращаются заморозки

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Всему виной арктический атмосферный фронт, который принесет на территорию региона дожди, а кое-где возможен и мокрый снег. По данным Уралгидрометцентра, с 6 по 11 апреля по ночам будет -4…+1 °C, а днем воздух прогреется до +3…+8°.

Слабые морозы придут в пятницу, 7 апреля. В Екатеринбурге ночью похолодает до -6°, а на крайнем севере Свердловской области ночная температура воздуха может понизиться до -14 °C.

Напомним, вчера в Екатеринбурге был зарегистрирован очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Днем 5 апреля воздух прогрелся до +21,2°. Предыдущий рекорд фиксировался в 1947 году, когда в ту же дату было +20°.

Синоптики отмечают, что это уже пятый рекорд суточного максимума температуры в 2023 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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