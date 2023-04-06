Рождаемость в Академическом районе весной побила рекорд

В марте на свет в Академическом районе появилось 134 новорожденных, тогда как в среднем в месяц рождается по 90-100 малышей. Обслуживанием всех маленьких пациентов района будет заниматься Первая детская поликлиника, которая, кстати, 6 апреля празднует свой день рождения. Ей исполняется 8 лет.

Первая детская поликлиника в Академическом – это частное учреждение, выполняющее все функции государственного, оказывая тысячам юных жителей самого молодого района Екатеринбурга медпомощь по полису ОМС. Поликлиника росла вместе с районом: когда-то здесь было всего 5 педиатрических отделений, а сегодня – их уже в 5 раз больше.

«Прикреплять детей Академического района мы начали с февраля 2015 года, и к открытию у нас уже было 4,5 тысячи пациентов, и это только из зоны застройки нового района, без учета микрорайонов Широкая Речка и Краснолесье. Напротив нашего здания еще не было ни одного жилого дома по улице Шаманова, а пациенты к нам уже шли. Мы гордимся своей работой: по данным территориального фонда обязательного медицинского страхования, удовлетворенность работой поликлиники составляет более 95 процентов, это хороший показатель», – вспоминает первые дни работы главный врач Первой детской поликлиники Люция Закирова.

Несмотря на загруженность учреждения (на данный момент к поликлинике прикреплено почти 30 тысяч человек при проектной мощности в 15 тысяч) – приросту населения здесь рады. Сотрудники Первой деткой к повышенной нагрузке привыкли и работы не боятся: они любят свою профессию и своих маленьких пациентов. Именно поэтому год назад на улице Семихатова появился филиал поликлиники для 10 тысяч юных жителей самого молодого района Екатеринбурга, а в планах руководства – построить на территории Академического ещё несколько дополнительных отделений.

«У нас есть планы по расширению, и мы их в данный момент обсуждаем с генеральным застройщиком района – АО СЗ «РСГ-Академическое». Расширение поликлиники, в первую очередь, пойдет в сторону Широкой Речки. Здесь планируется большой филиал, практически такой же, как на Павла Шаманова. На рабочих совещаниях был разработан план развития детского здравоохранения, который вошел в концепцию развития района Академический. Подразумевается, что всего в районе до 2035 года появится ещё 4 дополнительных филиала поликлиники. Это необходимость: район растет с каждым днём, тут появляются новые жители, новые семьи, в том числе многодетные. За восемь лет число пациентов у нас выросло в два раза, как и персонала: сейчас 30 000 детей лечат 275 сотрудников. Среди них, к слову, есть три кандидата медицинских наук», – отметила Закирова.

Примечательно, что Первая детская поликлиника стала новатором в создании электронной сети медкарт, опутав ей, в хорошем смысле этого слова, все образовательные учреждения Академического. А это 8 школ и 14 детских сада. С 2019 года в поликлинике объединили данные пациентов, которые ведут педиатры, и медкарты из школ и детских садов, в одну информационную систему.

«Дети, которые посещают школьные и дошкольные учреждения, наблюдаются в медкабинетах этих образовательных учреждений. Там же дети проходят профосмотры, по каким-то вопросам обращаются к медработнику, и вся эта информация заносится уже в другую карту, которая с нашей амбулаторной редко раньше пересекалась. Теперь это единая система, что позволяет нашим врачам видеть полную картину состояния здоровья маленьких пациентов для оказания им полноценной медицинской помощи. Наш педиатр может видеть какие мероприятия проводились с ребёнком в детском комбинате или школе, какие есть данные последнего осмотра, какая медицинская помощь, возможно, ему оказывалась», – подчеркнули в Первой детской поликлинике.

Первая детская поликлиника в Академическом районе считается одной из самых современных в городе. Сегодня в ее структуре развернуто три педиатрических отделения, имеются клинико-диагностическое отделение и отделение восстановительного лечения, а также отделение неотложной помощи с выездными бригадами.

Есть своя клиническая лаборатория и дневной стационар, работающий в две смены, в штате имеется 18 узких специалистов. При таких показателях здесь всё равно стараются улучшить сервис, постоянно повышая качество оказанных услуг подрастающему населению Академического. Так, здесь появились два новых аппарата УЗИ, а к лету заработает первый и единственный в районе маммограф.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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