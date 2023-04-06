Фотограф показал, что оставляют после себя рыбаки на льду (ФОТО)

Уральский фотограф Егор Драничников показал, что оставляют после себя на льду и берегах водоемов рыбаки. Каждый год в апреле мужчина устраивает субботник, чтобы убрать мусор, который остается после любителей зимнего лова.

«Я иду убирать за рыбаками, хотя я ни разу не рыбак и вообще мне непонятно такое хобби. Куча бутылок из-под водки, «хабончики» и сотни пачек из-под сигарет остаются после таких «любителей природы». Втроем за 2 часа вытащили на берег 6 мешков мусора и килограммы фанеры, которая обычно уходит под воду и гниет, отравляя водоем. Позже с берега увезем этот хлам», – рассказал Егор, подчеркнув, что «мусор убирать не стыдно, а стыдно жить в мусоре».

Сегодня свердловское МЧС России сообщило, что только за последние сутки спасателям пришлось снимать с отколовшихся льдин или доставать из полыней 33 рыбаков.

Все снимки предоставлены Егором Драничниковым

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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