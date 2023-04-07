Емельяненко вернулся в Москву после конфуза в аэропорту Екатеринбурга

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прилетел в Москву из Екатеринбурга, где у него произошел конфуз. По информации «Нового Дня», на Урал спортсмен приезжал, чтобы снова начать курс реабилитации от алкогольной зависимости, однако что-то пошло не так, до медцентра он так и не добрался, сорвался, много выпил и попытался улететь в Москву. В состоянии сильного опьянения боец перепутал переход в аэропорту с уборной, за что и был задержан сотрудниками аэропортового отдела МВД на транспорте.

Примечательно, что задерживать бойца полицейские не стали. Узнав его, они сделали с ним несколько совместных фотографий и отправили в самолет, ограничившись устным предупреждением. Рейс из-за этого несколько задержался. Сейчас Емельяненко в Москве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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