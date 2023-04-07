К выходным на Урале потеплеет

Самым холодным днем в Свердловской области станет пятница, на севере региона сегодня и завтра ожидаются метели, осадки, возможен гололед.

«Атлантические циклоны через север Уральского хребта перемещаются в юго-восточном направлении к предгорьям Алтая. В северной половине Уральского региона и прилегающих районах Западной Сибири временами ожидаются осадки, гололедные явления, местами метели при ветре в порывах 17-22 м/с, 7-8 апреля на севере Урала до 23-28 м/с», – сообщает Гидрометцентр.

В Екатеринбурге уже к выходным потеплеет. В субботу будет до +9 градусов, в воскресенье – до +12. Ветер западный, 5 м/с.

Начало апреля на Урале выдалось очень теплым, было установлено два рекорда: 3 апреля воздух прогрелся до +17,6 градуса, а 5 апреля – до +21,2. Месяц в среднем на 7 градусов теплее обычного.

Екатеринбург, Марина Иванова

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