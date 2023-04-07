В Академическом готовится к открытию музыкальная школа

В Академическом откроется музыкальное отделение Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова. Новое учреждение дополнительного образования станет подарком главного застройщика Академического АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») жителям района в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга.

Учебный корпус музыкальной школы разместится в здании по адресу: ул. Академика Парина, 33 (квартал «Олимпика»). На площади более 628 кв. м предусмотрены оркестровый зал, концертная площадка, кабинеты музыкально-теоретических дисциплин и для индивидуальных занятий вокалом и игре на различных музыкальных инструментах.

«Это уже второе учреждение дополнительного образования в Академическом районе. В прошлом году мы открыли отделение нашей детской художественной школы № 2», – отметил глава города Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Мы уделяем большое внимание оказанию поддержки в развитии творческого начала у детей в Академическом районе, и стараемся, чтобы в каждом новом квартале у жителей появлялись новые возможности для всестороннего развития. К слову, рядом с кварталом «Олимпика» запланировано строительство Академии детско-юношеского творчества», – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В музыкальной школе предусмотрена реализация предпрофессиональных программ:

– инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 5 или 8 лет);

– духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 или 8 лет);

– струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

– народные инструменты (срок обучения 5 или 8 лет);

– хоровое пение (срок обучения 8 лет).

Планируется, что часть музыкальных инструментов – саксофоны, тромбоны, контрабасы, скрипки, флейты, электро- и бас-гитары, ударные установки, рояли, акустические пианино, аккордеоны и баяны, гитары, балалайки, – а также звукоусилительное оборудование поможет приобрести АО СЗ «РСГ-Академическое». Кроме того, застройщик взял на себя расходы по перепланировке и ремонту помещений двухэтажного здания музыкальной школы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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