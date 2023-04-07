Траты на ЗОЖ в Свердловской области увеличились на 6,4%

В Свердловской области подсчитали условный индекс здорового образа жизни, который включает в себя траты на правильное питание, занятия спортом и экипировку. За год он увеличился на 6,4%: еда стала дешевле, а вот одежда и обувь сильно подорожали.

Необычное исследование провели эксперты Уральского ГУ Банка России. Они выяснили, как за год изменились расходы жителей Свердловской области на ведение здорового образа жизни, основываясь на данных Росстата за февраль 2022 и 2023 годов.

Для расчета аналитики взяли условную молодую пару, которая решила перейти на ЗОЖ: начать правильно питаться и заниматься спортом. Они купили спортивную форму, абонемент для занятия спортом, гаджеты для самоконтроля и разработали примерное меню на неделю, чтобы питаться разнообразно, вкусно и полезно. В расчет индекса попали 33 позиции из потребительской корзины Росстата: овощи, фрукты, орехи, крупы, кисломолочка, рыба, мясо, яйца и масло.

«Некоторые рекомендуемые для правильного питания продукты в сравнении с прошлым годом ощутимо подешевели. Например, капуста – на 54%, гречка – на 21%, курица – на 6%. Среди подешевевших продуктов также перловка, картошка, яйца и макароны. Замороженные овощи, наоборот, подорожали примерно на треть. Причины – в росте стоимости обслуживания импортного холодильного оборудования и индексации тарифов на коммунальные услуги, которая была перенесена с июля 2023 года на декабрь прошлого года. Бананы выросли в цене на четверть. Сказалось удорожание поставок из-за удлинения логистических цепочек и изменения порядка расчетов», – рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Условный молодой человек купил абонемент в фитнес-зал: клубные карты в Свердловской области стоят столько же, сколько и год назад. А девушка решила купить абонемент в бассейн, который за год подорожал на 7% (связано с повышением коммунальных тарифов).

Естественно, для занятий спортом нужны одежда и гаджеты. Из-за ухода ряда крупных сетей по продаже спортивных товаров с российского рынка за год подорожали спортивные костюмы и кроссовки, причем неравномерно: одежда – на 23%, обувь – на 6%. А вот смарт-часы, позволяющие вести подсчет шагов и калорий, в сравнении с прошлым годом, наоборот, подешевели на 21%. Поставки этих товаров были быстро налажены, а спрос на них не вырос, поскольку потребители предпочитают откладывать покупки товаров длительного пользования.

«Общие траты на ведение здорового образа жизни в Свердловской области за год увеличились на 6,4%. Это почти на 5 процентных пунктов ниже, чем уровень годовой инфляции в регионе (11,3%)», – пришли к выводам аналитики Уральского ГУ Банка России.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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