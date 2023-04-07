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NewDayNews.ru

Пятница, 7 апреля 2023, 10:07 мск

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Две уральских деревни отрезаны от мира весенним паводком

Фото из архива

В Свердловской области временно прекращено автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами на период весеннего половодья.

По данным ГУ МЧС региона, разобран низководный мост через реку Пышму в Талицком округе. Отрезаны от мира деревни Заречная и Заселина – всего в них проживают 30 человек, детей нет. Жителей заранее обеспечили продуктами питания и медикаментами, также в поселках работает постоянная телефонная связь. Мост для проезда транспорта будет восстановлен только в июне. После вскрытия реки Пышма ото льда для транспортировки людей будет использоваться лодочная переправа.

Таяние льда на уральских реках идет в соответствии с природным сезоном, добавили в ведомстве. Пока противопаводковых мероприятий не проводится. В ближайшие трое суток подтоплений территорий не будет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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