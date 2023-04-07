В Роспотребнадзоре дали советы, как оставаться здоровым

Сегодня – Всемирный день здоровья. В Роспотребнадзоре по Свердловской области напомнили рекомендации ВОЗ, чтобы оставаться здоровым как можно дольше.

• Вести активный образ жизни. Сидячая работа должна компенсироваться физическими нагрузками после трудового дня в течение не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю.

• Правильно питаться. В рационе должно быть не менее 400 г овощей и фруктов в день, цельнозерновые крупы, мясо – его нежирные сорта, орехи, сухофрукты. Соль, сахар, жиры надо ограничивать. В качестве способа кулинарной обработки продуктов лучше выбрать приготовление на пару, тушение, запекание. Особенно важно ограничивать потребление соли – не более 5 г NaCl в день.

• Беречь себя от психоэмоциональных перегрузок и избегать стрессогенных ситуаций.

• Соблюдать баланс труда и отдыха, уделять сну достаточное количество часов – не менее 7-8 – для полноценного восстановления организма.

• Отказаться от вредных привычек, в первую очередь, от курения и от злоупотребления алкоголем.

Екатеринбург, Марина Иванова

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