Православные отмечают Благовещение. Что нельзя делать в этот день

Сегодня православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников – Благовещение, когда к деве Марии явился архангел Гавриил и рассказал, что она станет матерью Божьего Сына. От Благовещения до Рождества ровно 9 месяцев.

В православной традиции этот день должно посвятить молитве, а не повседневным делам. Известная русская поговорка «птичка гнездышко не вьет, а девка косу не плетет» как раз про Благовещение. Также нельзя в этот день ссориться, обижать людей и обижаться самому. Запрещено давать в этот день взаймы или отдавать что-то из дома. Также есть поверие, что на Благовещение нельзя наряжаться в обновки.

На праздник явления архангела Гавриила деве Марии традиционно примечали погоду. Если к 7 апреля еще лежал снег, это значило, что будет холодно и весь ближайший месяц. Также по погоде на Благовещение судили о том, как будет на Пасху. Ясная погода в этот день обещает хороший урожай и теплое лето. Дождливая – обилие рыбы, грибов и зерновых, а если случилась гроза – то и обилие орехов. Возвращение перелетных птиц свидетельствует о скором начале лета.

По одному из верований, женщина, успевшая 40 раз в течение этого дня обратиться к своему супругу со словом «милый», обеспечивала семье гармонию и мир на год вперед.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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