В Екатеринбурге начали продавать вербу.

На сайтах объявлений уже десятки записей о продаже букетов, стоимость – около 100 рублей. Купить веточки можно и офлайн. Пока ветки продают в основном бабушки на улице, но традиционно ближе к вербному воскресенью ими начнут торговать и в крупных магазинах. Екатеринбуржцы также говорят, что нарвать вербу можно в нескольких точках города: на Шарташе, вдоль берегов Исети, близ стадиона «Калининец».

Вербное воскресенье в этом году выпало на 9 апреля. В этот день православные отмечают Вход Господень в Иерусалим, за неделю до Пасхи. В храмах совершается Божественная литургия.

Екатеринбург, Марина Иванова

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