Свердловские больницы внедряют сервис «Электронный рецепт»

Свердловские больницы и поликлиники завершают переход на «Единую цифровую платформу». Проект позволит врачам избавиться от бумажных медкарт, выписок и справок, а также обеспечит быстрый доступ к архивам медицинских изображений, в том числе в области онкологии и акушерства. Техническим оператором системы выступает компания «Ростелеком». Больницы Екатеринбурга должны перейти на новую платформу до конца 2023 года.

Медицинские учреждения поделятся опытом внедрения системы на конференции «Цифровая трансформация здравоохранения Свердловской области». Она пройдет 12 апреля в рамках выставки-форума «Здравоохранение Урала – 2023» в Екатеринбурге. На конференции специалисты также обсудят пилотный проект по взаимодействию сервиса «Электронный рецепт» с «Единой цифровой платформой». Документ создают врачи на приеме, его можно просматривать и сохранять в мобильном приложении. Чтобы купить назначенные лекарства, пациенту необходимо забронировать их через приложение или просто показать QR-код рецепта в аптеке. «Электронный рецепт» уже применяют врачи в некоторых городах Свердловской области, например, в Каменске-Уральском.

«Бумажный рецепт подвержен механическим повреждениям, стиранию или утере. Его необходимо носить с собой в аптеку. Кроме того, некоторые необходимо время от времени продлевать. Понимая эту проблему, мы внедрили пилотный проект по использованию электронного рецепта. И он успешно работает», – рассказал главный врач ГАУЗ СО «Городская больница Каменск-Уральский» Роберт Соловьев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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