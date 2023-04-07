В Екатеринбурге идет эвакуация в промзоне из-за накренившейся трубы

В Екатеринбурге в промзоне в квадрате улиц Радищева – Репина – Гурзуфская идет эвакуация всех сотрудников работающих там предприятий. «Примерно в 12:00 поступило распоряжение от руководства немедленно взять личные вещи и покинуть территорию», – рассказал «Новому Дню» сотрудник одной из размещенных на промплощадке компаний.

По его словам, людям не объяснили, что происходит. Другой работник предприятия уточнил, что эвакуировали людей из-за риска обрушения одной из дымовых труб находящейся неподалеку котельной. «Есть риск падения трубы, нам так объяснили», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе свердловского филиала «ТПлюс», владельца котельной, объяснили, что сегодня днем специалисты выявили «ненормированный крен одной из труб». «Мы превентивно эвакуировали свой персонал и попросили эвакуироваться персонал соседних предприятий. Никакой опасности обрушения нет. Все технические специалисты, включая подрядчиков, сейчас корректируют крен. Сейчас уберут крепления, заново натянут, а после будут готовить трубу к демонтажу. Спецкомиссия будет выяснять причину крена», – объяснили агентству в компании.

Там уточнили, что работы займут несколько часов. «Никаких ограничений не будет, это труба первого котла, который не в работе, так что горячая вода и теплоснабжение будут идти без ограничений», – добавили в пресс-службе компании.

Отметим, высота труб составляет 51 м. Три из четырех были заменены прошлым летом, т.к. уже были старыми и отработали больше 20 лет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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