За сутки два уральца погибли, провалившись под лед

В Свердловской области появились первые жертвы весеннего таяния льда. По данным МЧС, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре происшествия на водоемах. Два человека утонули.

Первый несчастный случай произошел 5 апреля, когда дневная температура воздуха доходила до +20. Очевидцы сообщили спасателям, что на Нижне-Сысертском водохранилище мужчина катался на квадроцикле и провалился под лед. Его искали почти сутки, и накануне из воды было извлечено тело погибшего. Еще один человек утонул на озере Балтым в районе пляжа Зайково. Мужчина шел по льду в 30 метрах от берега и провалился. Погибшего достали из воды водолазы службы спасения.

Похожая ситуация случилась в акватории Верх-Нейвинского пруда, но закончилась благополучно. Мужчина прогуливался по льду недалеко от берега рядом с базой отдыха и ушел под воду. Спасатели успели оказать ему помощь и в течение 15 минут доставили пострадавшего на берег. Мужчина отказался от медицинской помощи.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в ледяной воде оказался горожанин, который вышел в акваторию Верх-Исетского пруда в районе садового товарищества «Рябинушка». Спасатели извлекли пострадавшего из воды и передали бригаде скорой помощи. Из-за серьезного переохлаждения мужчина был госпитализирован.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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