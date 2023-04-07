В Екатеринбурге обсуждают третью массовую драку иностудентов

В Екатеринбурге вновь произошла массовая драка с участием иностранных студентов УрФУ, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург». По опубликованным там данным, все произошло в студгородке. «Один из нападающих пытался применить электрошокер, кидался и искрил им. Пострадавший, убегающий от толпы, был избит, позже госпитализирован скорой помощью. На конфликт были вызваны полиция и собственная служба безопасности», – сообщил автор канала.

Сейчас полиция города проводит проверку информации, опубликованной в соцсетях.

В январе массовая драка произошла в общежитии УрФУ, в ней участвовали студенты из Египта, Узбекистана и России. Тогда по факту инцидента полицией были возбуждены административные дела по статье «Мелкое хулиганство». Причиной драки стало то, что компания молодых людей ночью громко слушала музыку и мешала спать другим.

В феврале в другом общежитии вуза подрались несколько студентов УрФУ, также иностранцев, поводом для конфликта стала личная неприязнь двух молодых людей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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