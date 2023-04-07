В храме выпустили голубей в честь Благовещения и показали, как готовятся к Пасхе (ФОТО)

Сегодня, в Благовещение пресвятой Богородицы, в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре прошла праздничная служба, после которой по старой традиции священнослужители и прихожане выпустили в небо белых голубей.

Об обычае выпускать птиц в честь Благовещения писал, например, Александр Пушкин. «Знаете ли вы трогательный обычай русского мужика выпускать на волю птичку? Вот вам стихи на это: «В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины; на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны», – говорилось в его письме другу Николаю Гнедичу.

Затем журналистам показали, как в монастыре готовятся к праздникам – Вербному воскресенью и Пасхе. Сестры готовят полотняные корзины и мешочки для праздничных угощений, вышивают куличницы и пасочники, готовят сувенирные пасхальные яйца.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Сычева

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